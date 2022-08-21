"Краснодар" в большинстве обыграл "Оренбург" в матч РПЛ
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" победил соперников из "Оренбурга" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги.
Результат игры в Краснодаре - 2:0. В составе "Краснодара" отличились Алексей Ионов (28-я минута) и Джон Кордоба (66).
На 57-й минуте игрок "Оренбурга" Брайан Мансилья получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Краснодар" занимает шестое место в таблице чемпионата, у команды 11 очков. "Оренбург" - 12-й (6 очков).
"Краснодар" в следующем туре сыграет с московским "Торпедо", а "Оренбург" встретится с московским "Локомотивом". Обе игры пройдут 28 августа.