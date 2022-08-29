Поиск

Агент футболиста Кофрие подтвердил скорый уход игрока из "Спартака"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Агент Давид Ласарацина, представляющий интересы защитника московского футбольного клуба "Спартак" Максимилиано Кофрие, заявил, что игрок действительно перейдет во французскую команду "Клемерон".

СпортБельгийский футболист "Спартака" заявил, что не собирается покидать РоссиюЧитать подробнее

"Информация о переходе в "Клермон" - правда", - приводит слова агента "РБ Спорт".

"Речь идет об аренде с опцией выкупа", - заявил Ласарацина.

25-летний бельгиец Кофрие перешел в "Спартак" летом 2021 года из бельгийского "Сент-Трюйдена". В составе "Спартака" футболист выиграл Кубок России.

футбол ФК Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" победил "Крылья Советов" в первом матче Кубка России

Первая ракетка мира Швентек вышла во второй круг US Open

Первая ракетка мира Швентек вышла во второй круг US Open

МЮ купил у "Аякса" за 100 млн евро бразильского нападающего Антони

МЮ купил у "Аякса" за 100 млн евро бразильского нападающего Антони

Сборная Швеции по хоккею откажется от игроков, выступающих в КХЛ

Сборная Швеции по хоккею откажется от игроков, выступающих в КХЛ

Первая ракетка России Касаткина проиграла на старте US Open

Даниил Медведев стартовал с победы на US Open в Нью-Йорке

Даниил Медведев стартовал с победы на US Open в Нью-Йорке

ФК "Спартак" отдал в аренду во французский "Клермонт" защитника Кофрие

ФК "Спартак" отдал в аренду во французский "Клермонт" защитника Кофрие

Футболист московского "Динамо" Моро перешел в "Болонью"

Футболист московского "Динамо" Моро перешел в "Болонью"

Касаткина вернулась на девятое место рейтинга WTA после триумфа в Канаде

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });