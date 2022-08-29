Агент футболиста Кофрие подтвердил скорый уход игрока из "Спартака"
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Агент Давид Ласарацина, представляющий интересы защитника московского футбольного клуба "Спартак" Максимилиано Кофрие, заявил, что игрок действительно перейдет во французскую команду "Клемерон".
"Информация о переходе в "Клермон" - правда", - приводит слова агента "РБ Спорт".
"Речь идет об аренде с опцией выкупа", - заявил Ласарацина.
25-летний бельгиец Кофрие перешел в "Спартак" летом 2021 года из бельгийского "Сент-Трюйдена". В составе "Спартака" футболист выиграл Кубок России.