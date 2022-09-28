Покер Педриньо принес "Локомотиву" крупную победу над "Химками" в Кубке России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 5:0 одержали победу над "Химками" (Московская область) в гостевом матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Четыре гола (20, 36, 50, 59 минуты) провел Педриньо, один раз (57) отличился Вильсон Изидор.

"Локомотив" набрал 5 очков и занимает второе место в группе А. Столько же баллов – у имеющего игру в запасе "Пари НН". На третьем месте – "Краснодар" (4), с которым "Пари НН" сыграет позднее. "Химки" - на четвертом месте (1).