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Боксеры РФ и Белоруссии пропустят молодежный ЧМ из-за сложностей с подготовкой

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация бокса сообщила, что сборные России и Белоруссии не выступят на молодежном чемпионате мира в Испании.

"IBA получила официальные письма от национальных федераций России и Белоруссии, в которых говорилось, что боксеры этих двух стран, несмотря на возможность участия во всех соревнованиях IBA, не примут участие в молодежном чемпионате мира по боксу IBA среди мужчин и женщин 2022 года в Ла-Нусии, Испания", - говорится в сообщении ассоциации.

Отмечается, что "причина решения - временные и материально-технические ограничения, связанные с подготовкой спортсменов".

Ранее IBA допустила до участия в международных турнирах россиян и белорусов, а также украинских боксеров без ограничений, со своими флагом и гимном.

бокс IBA Россия Белоруссия
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