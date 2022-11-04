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"Химки" обыграли "Оренбург" и прервали 11-матчевую серию без побед в РПЛ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковный футбольный клуб "Химки" нанес поражение "Оренбургу" в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок в Химках завершился со счетом 2:0. Мячи забили Александр Руденко (50 мин) и Бутта Магомедов (66).

"Химки" одержали третью победу в сезоне РПЛ и в турнирной таблице с 12-ю очками занимают 15-е место. Команда не выигрывала 11 туров подряд.

"Оренбург" находится на восьмой позиции (22 очка).

3 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на три игры отстранил главного тренера "Химок" Спартака Гогниева за неспортивное поведение во время матча чемпионата России против московского "Динамо". Игра состоялась 29 октября в Москве. Динамовцы разгромили подмосковную команду со счетом 6:1.

футбол РПЛ
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