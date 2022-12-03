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Швейцария выиграла у Сербии борьбу за путевку в плей-офф

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Швейцарии обыграли команду Сербии в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игра в Дохе завершилась с результатом 3:2.

Швейцария открыла счет на 20-й минуте - отличился Шердан Шакири. Через 15 минут голы Александра Митровича (26) и Душана Влаховича (35) вывели вперед сборную Сербии. Швейцарец Брил Эмболо снова сделал счет ничейным, забив на 44-й минуте. Победу швейцарцам принес точный удар Ремо Фройлера на 48-й минуте.

Швейцария вышла в 1/8 финала со второго места (6 очков) в группе G Сербия заняла четвертое место (1).

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