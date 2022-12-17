Матч за бронзу ЧМ Хорватия - Марокко. Онлайн
Чемпионат мира по футболу в Катаре выходит на финишную прямую
Стартовые составы команд
Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Ловро Майер, Лука Модрич, Матео Ковачич, Мислав Оршич, Иван Перишич, Марко Ливайя, Андрей Крамарич
Марокко: Боно, Ашраф Хакими, Ашраф Дари, Джавад Эль-Ямик, Яхья Аттийят-аллах, Софьян Амрабат, Билал Эль-Ханнус, Хаким Зиеш, Софьян Буфаль, Абдельхамид Сабири, Юссеф Эн-Несири.
В 18:00 по московскому времени начнется матч за третье место чемпионата мира в Катаре. Играют сборные Хорватии и Марокко! А мы предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию "бронзового" матча!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!