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Братья Хоу поддержали Овечкина в гонке за достижением их отца

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Марти и Марк Хоу, сыновья легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу, поддержали российского форварда Александра Овечкина, который продолжает борьбу за статус самого результативного игрока в истории Национальной хоккейной лиги.

Они посетили матч "Вашингтона", капитаном которой является Овечкин, против "Детройта". В настоящий момент в активе россиянина 800 шайб – это третий показатель в истории лиги. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое – канадец Уэйн Гретцки (894).

"Мы здесь поддерживаем Ови, и это здорово - быть на арене", - сказал Марк Хоу, слова которого приводит пресс-служба НХЛ.

"Наблюдая за Ови, могу сказать, что он немного нервничает. Парни Хоу в городе, это большое давление на него", - добавил Марк.

Матч против "Детройта" завершился победой "Вашингтона" со счетом 4:3. Решающий гол в овертайме провел россиянин Дмитрий Орлов. Овечкин по ходу встречи отличился голевой передачей.

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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