Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского нападающего Евгения Малкина первой звездой очередного игрового дня, сообщается на сайте НХЛ.

Форвард "Питтсбурга" оформил дубль и сделал две голевые передачи в домашнем матче команды против "Ванкувера". Результативность российского хоккеиста помогла "Питтсбургу" одержать победу со счетом 5:4.

Второй звездой стал канадский нападающий "Нью-Джерси" Доусон Мерсер, на счету которого два гола и одна результативная передача в гостевой игре против "Каролины". В результате матч завершился со счетом 5:3 в пользу "Нью-Джерси".

В тройку лучших игроков дня попал также немецкий защитник "Детройта" Мориц Зайдер, который сделал четыре голевых передачи в домашнем противостоянии с "Виннипегом". Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу "Детройта".

Малкин выступает в НХЛ с сезона-2006/07, перейдя из магнитогорского "Металлурга". Всю карьеру в НХЛ он проводит в составе "Питтсбурга", с которым трижды (в 2009, 2016 и 2017 годах) выиграл Кубок Стэнли. Также он двукратный (2012 и 2014 годы) чемпион мира в составе сборной России.

В ноябре 2022 года 36-летний Малкин провел 1000-й матч в НХЛ.