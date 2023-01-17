Кудерметова и Самсонова вышли во второй круг Australian Open

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова завоевала путевку во второй круг проходящего в Мельбурне турнира серии Большого шлема Australian Open.

В стартовом раунде соревнования она победила представительницу Бельгии Марину Заневскую – 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность игры составила 1 час 37 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка располагается на девятой строчке, бельгийка – на 80-й.

Во втором круге Кудерметова сыграет со 113-й ракеткой мина американкой Кэти Волынец.

Также барьер первого раунда преодолела россиянка Людмила Самсонова (№20 в рейтинге WTA), одолевшая итальянку Ясмин Паолини (66) – 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Следующей соперницей Самсоновой может стать ее соотечественница Оксана Селехметьева (179), если победит нидерландку Донну Векич (64). Их противостояние уже началось, но после двух сетов (каждая из соперниц выиграла по партии) матч был прерван из-за дождя.

Выбыла из турнира в женском одиночном разряде россиянка Евгения Родина (445), потерпевшая поражение от американки Кэти Волынец (113) – 3:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 25 минут.

Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2023 году составляет $76,5 млн.