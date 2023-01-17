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Джокович вышел во второй круг Australian Open

Джокович вышел во второй круг Australian Open
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Роберто Карбальеса Баэну в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

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Результат встречи – 6:3, 6:4, 6:0. Матч продолжался 2 часа 2 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович занимает пятое место, представитель Испании – 75-е.

Следующим соперником Джоковича будет победитель пары Энцо Коко (Франция, №191 рейтинга ATP) – Уго Дельен (Боливия, 131).

Участие сербского теннисиста в турнире было под вопросом из-за полученной из-за проблем с подколенным сухожилием, которые помешали ему завершить товарищеский матч против россиянина Даниила Медведева 11 января.

В 2022 году Джокович пропустил Australian Open из-за нежелания пройти вакцинацию от коронавируса, которая тогда требовалась местными властями.

Джокович – самый титулованный участник турнира, он его выигрывал девять раз.

теннис Australian Open
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