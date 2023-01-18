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Два очка Овечкина не помогли "Вашингтону" избежать поражения от "Миннесоты"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" проиграл "Миннесоте" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи - 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу "Миннесоты".

Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативными передачами в обеих голевых атаках "Вашингтона". Его соотечественник, форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов очков не набрал.

"Миннесота" представляет Западную конференцию и занимает здесь шестое место, набрав 54 очка в 43 матчах. "Вашингтон" располагается на шестой строчке в Восточной конференции - 54 очка в 47 матчах.

хоккей НХЛ Александр Овечкин Кирилл Капризов
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