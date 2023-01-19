Матч за мировую шахматную корону Непомнящий – Лижэнь пройдет в Астане

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем примет Астана, сообщается на сайте ФИДЕ.

Матч, как ранее анонсировалось будет проходить с 7 по 30 апреля.

Призовой фонд составит 2 млн евро, из которых 60% достанется победителю, а 40% - проигравшему.

В июле прошлого года Непомнящий выиграл турнир претендентов и получил право сразиться в матче за мировую корону. Его соперником должен был быть нынешний обладатель титула норвежец Магнус Карлсен, однако он решил не участвовать в следующей защите звания. В результате его заменил ставший вторым в турнире претендентов Лижэнь.

Карлсен является 16-м чемпионом мира, став им в 2013 году. С тех пор он неоднократно защитил титул, победив, в частности, россиян Сергея Карякина и Непомнящего.