Россиянин Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин признан первой звездой завершившегося игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

"Рейнджерс" в выездном матче крупно обыграли "Каролину" (6:2), на счету Панарина четыре заброшенные шайбы, а также результативная передача.

Второй звездой игрового дня стал шведский нападающий "Лос-Анджелеса" Адриан Кемпе, который также оформил покер в матче против "Питтсбурга" (6:0).

Третьей звездой признан канадский форвард "Тампы" Энтони Сирелли, который в игре против "Далласа" (3:1) стал автором двух заброшенных шайб и голевой передачи.