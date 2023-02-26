Очки Кузнецова и Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Рейнджерс" в НХЛ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 6:3 (1:1, 4:0, 1:2) в пользу "Вашингтона".

Два гола и две результативные передачи в составе столичного клуба провел россиянин Евгений Кузнецов. Два голевых паса оформил его соотечественник и партнер по "Вашингтону" Александр Овечкин. Для Овечкина это был второй матч после возвращения в расположение клуба.

4 февраля сообщалось, что россиянин временно покинет расположение клуба и отправится в Россию по семейным обстоятельствам. На следующий день стало известно о кончине отца хоккеиста, Михаила Овечкина.