Карякин возглавил федерацию шахмат Подмосковья

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Гроссмейстер Сергей Карякин избран президентом федерации шахмат Подмосковья на четырехлетний срок.

"После участия в выборах на съезде ФШР в конце прошлого года я обещал баллотироваться в одну из региональных федераций. Вчера, 25 февраля я это сделал. На прошедшем в г. Домодедово внеочередном общем собрании Федерации шахмат Подмосковья меня избрали президентом на ближайшие четыре года", - написал Карякин в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил руководство Федерации шахмат России и министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова за поддержку.

Карякин проиграл на выборах президента Федерации шахмат России в декабре 2022 года Филатову, который занимает пост с 2014 года. Кандидатуру Филатова выдвинули Федерация шахмат Москвы и соответствующие организации почти двух десятков регионов РФ. Кандидатуру Карякина выдвинула Федерация шахмат Чеченской Республики.