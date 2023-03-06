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Россиянин Орлов признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского защитника Дмитрия Орлова первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщается на сайте организации.

В отчетный период 31-летний новичок "Бостона" (перешел из "Вашингтона" 24 февраля) набрал 9 (3+6 по системе "гол+пас") очков в семи играх, благодаря чему его команда продлила победную серию до десяти матчей.

Второй звездой недели – с аналогичными индивидуальными показателями - стал канадский нападающий "Оттавы" Клод Жиру.

Компанию Орлову и Жиру в списке трех звезд недели также составил шведский вратарь "Миннесоты" Филипп Густавссон, отразивший 70 из 71 бросков по своим воротам.

хоккей НХЛ Дмитрий Орлов
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