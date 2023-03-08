"Автомобилист" обыграл "Металлург" в матче серии первого раунда плей-офф КХЛ
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" победили магнитогорский "Металлург" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Кертис Валк (32-я минута), Денис Баранцев (34), Алексей Макеев (53) и Олег Ли (60).
Счет в серии сравнялся - 2:2.
Пятый матч пройдет 10 марта в Екатеринбурге.
В другом матче игрового дня омский "Авангард" в гостях обыграл новосибирскую "Сибирь" - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). За "Авангард" забили Арсений Грицюк (2), Корбан Найт (13), Сергей Толчинский (51) и Рид Буше (54). "Сибирь" ответила точным броском Валентина Пьянова (16).
"Авангард" укрепил свое лидерство в серии до четырех побед - 3:1.
Следующая встреча состоится 10 марта в Омске.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.