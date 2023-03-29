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Кремлев назвал бесовством участие в соревнованиях боксеров-трансгендеров

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев счел неприемлемым выступление на женских турнирах спортсменов трансгендеров.

"Это совсем неправильно, чтобы переделанные мужчины дрались с женщинами. Мы этого вообще не должны допускать, это вообще для нас бесовство. В спорте этого вообще не должно быть. Есть женские виды, есть мужские дисциплины – все. Третьего не должно быть", - сказал Кремлев, заявление которого опубликовано в его телеграм-канале.

"В каждой стране – свои культура и ценности, мы не должны навязывать странами, как должны жить. Мы должны уважать ценности каждой страны и объединять их едиными ценностями – правилами бокса", - считает глава IBA.

"Такие простые слова, но почему-то мало кто их понимает. Бокс не изменит своих позиций и всегда будет следовать историческим ценностям, а не взращенным нынешним идеалам!" - добавил Кремлев.

Как сообщалось, на женском ЧМ по боксув марте в Индии, россиянка Азалия Аминеева на одной из стадий проиграла сопернице из Алжира, которая, как выяснилось, ранее была мужчиной.

Умар Кремлев IBA бокс
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