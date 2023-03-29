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ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА обыграли соперников из ярославского "Локомотива" в седьмом матче серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги.

Результат игры в Москве - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Голы в составе ЦСКА забили Антон Слепышев (5-я минута), Виталий Абрамов (10), Владислав Каменев (34), Андрей Светлаков (45) и Михаил Григоренко (56).

ЦСКА одержал победу в серии со счетом 4:3.

Соперником московского клуба в полуфинальной серии станет СКА (Санкт-Петербург).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

КХЛ хоккей
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