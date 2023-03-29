ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА обыграли соперников из ярославского "Локомотива" в седьмом матче серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги.
Результат игры в Москве - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Голы в составе ЦСКА забили Антон Слепышев (5-я минута), Виталий Абрамов (10), Владислав Каменев (34), Андрей Светлаков (45) и Михаил Григоренко (56).
ЦСКА одержал победу в серии со счетом 4:3.
Соперником московского клуба в полуфинальной серии станет СКА (Санкт-Петербург).
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.