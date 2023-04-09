ЦСКА одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив "Химки" в 22-м туре

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Столичный футбольный клуб ЦСКА в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нанес крупное поражение подмосковным "Химкам".

Воскресный поединок в Москве завершился со счетом 3:0. Голы забили Иван Обляков (33 мин), Бактиер Зайнутдинов (37) и Хорхе Карраскаль (61).

Армейцы одержали четвертую победу кряду и в турнирной таблице занимают четвертое место, имея в активе 41 очко.

Химчане в таблице находятся в зоне вылета, на 14-й строчке с 13 баллами. 3 апреля, после крупного поражения (0:6) от "Краснодара" в 21-м туре, клуб расстался с главным тренером Спартаком Гогниевым. Исполняющим обязанности наставника команды стал экс-тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов. Поражение от ЦСКА стало для "Химок" четвертым подряд.