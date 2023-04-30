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Касаткина обыграла Цуренко в третьем круге теннисного турнира в Мадриде

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение украинке Лесе Цуренко в матче третьего круга проходящего в Мадриде турнира категории WTA-1000.

Поединок, состоявшийся в воскресенье, завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает восьмое место. Цуренко находится на 77-й строчке рейтинга.

В 1/8 финала Касаткина сыграет с победительницей российского противостояния между Вероникой Кудерметовой (13 номер рейтинга) и Анастасией Потаповой (25).

25-летняя Касаткина является первой ракеткой России.

Призовой фонд турнира в Мадриде Mutua Madrid Open в 2023 году составил свыше 7 млн 705 тыс. евро. Победительница получит 580 тыс. евро и 650 очков в зачет рейтинга WTA.

теннис Мадрид Дарья Касаткина
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