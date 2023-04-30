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Рублев сыграет с Хачановым в 1/8 финала Masters в Мадриде

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в воскресенье обыграл японца Есихито Нисиоку в матче третьего круга турнира категории Masters в Мадриде.

Игра завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянина, который является шестой ракеткой мира. Нисиока в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 34-е место.

В 1/8 финала Рублев встретится с другим представителем России Кареном Хачановым (12 номер рейтинга). В воскресенье Хачанов в третьем круге одолел испанца Роберто Баутисту-Агута (25) - 7:5, 4:6, 6:3.

Турнир в Мадриде Mutua Madrid Open проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд соревнования составил свыше 7 млн 705 тыс. евро. Победитель получит более 1 млн 105 тыс. евро.

теннис Мадрид Андрей Рублев Карен Хачанов
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