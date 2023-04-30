Теннисистки Кудерметова и Касаткина сыграют в 1/8 финала турнира в Мадриде
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA-1000, проходящего в воскресенье в Мадриде.
В третьем круге 13-я ракетка мира Кудерметова обыграла другую представительницу России Анастасию Потапову, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 25-е место. Результат поединка - 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.
Следующей соперницей Кудерметовой станет первая ракетка России Дарья Касаткина (8-й номер рейтинга WTA).
Призовой фонд турнира в Мадриде Mutua Madrid Open в 2023 году составил свыше 7 млн 705 тыс. евро. Победительница получит 580 тыс. евро и 650 очков в зачет рейтинга WTA.