Футболисты "Сочи" обыграли "Торпедо" в 25-м туре РПЛ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" нанес поражение московскому "Торпедо" в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Воскресный поединок в Сочи завершился со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Жоаозиньо (7 мин), Кирилл Кравцов (45) и Кирилл Заика (74). За гостей отличился Михаил Каймаков (79).

Ранее в текущем сезоне РПЛ команды встретились 17 июля в первом туре в Москве, где клуб "Торпедо" также проиграл "Сочи" со счетом 1:3.

Сочинцы прервали трехматчевую серию поражений и в турнирной таблице занимают девятое место, набрав 34 очка. Торпедовцы находятся на последнем, 16-м месте, имея в активе 13 баллов.