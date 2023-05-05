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Суд арестовал обвиняемых в нападении на баскетболиста Шведа

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в пятницу арестовал троих обвиняемых в нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

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Всем троим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля 2023 года.

Баскетболиста Шведа избили в ночь на 2 мая на Большой Никитской улице. Спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. По данным пресс-службы ЦСКА, "баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения" и не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

ЦСКА баскетбол Алексей Швед
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