Поиск

Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира серии WTA 1000, который проходит в Риме.

Результат встречи - 3:6, 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 32 минуты.

Кудерметова занимает 12-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Чжэн Циньвэнь располагается на 21-й позиции.

В полуфинале соперницей Кудерметовой станет победительница встречи между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (15-я строчка рейтинга) и украинкой Ангелиной Калининой (47).

Соревнования WTA в Риме имеют призовой фонд свыше 3,5 млн евро. Победительница получит более 520 тысяч евро и 1000 очков в зачет рейтинга WTA.

теннис WTA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

УНИКС впервые выиграл Единую лигу ВТБ

Рублев проиграл 101-й ракетке мира на турнире Masters в Риме

ЕОК исключил участие россиян в Европейских играх в любом статусе

ЕОК исключил участие россиян в Европейских играх в любом статусе

Российские арбитры будут работать на Кубке наций в Центральной Азии

Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли НХЛ

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Masters в Риме

Шесть штангистов из РФ, включая чемпионов мира и призеров ОИ, отстранены за допинг

Шесть штангистов из РФ, включая чемпионов мира и призеров ОИ, отстранены за допинг

"Барселона" стала 27-кратным чемпионом Испании по футболу

"Барселона" стала 27-кратным чемпионом Испании по футболу

Московский футбольный клуб "Динамо" уволил главного тренера Йокановича

"Ахмат" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });