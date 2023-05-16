Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира серии WTA 1000, который проходит в Риме.
Результат встречи - 3:6, 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 32 минуты.
Кудерметова занимает 12-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Чжэн Циньвэнь располагается на 21-й позиции.
В полуфинале соперницей Кудерметовой станет победительница встречи между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (15-я строчка рейтинга) и украинкой Ангелиной Калининой (47).
Соревнования WTA в Риме имеют призовой фонд свыше 3,5 млн евро. Победительница получит более 520 тысяч евро и 1000 очков в зачет рейтинга WTA.