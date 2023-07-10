Российская теннисистка Александрова выбыла из турнира в Уимблдоне

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова проиграла белоруске Арине Соболенко в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Соболенко, которая является второй ракеткой мира (Александрова – 22-я).

После вылета Александровой россиянок в женском одиночном разряде турнира не осталось.

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.