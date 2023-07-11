Сафиуллин не смог выйти в полуфинал Уимблдона
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в 1/4 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).
Результат – 6:4. 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Синнера, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает восьмое место. Сафиуллин – на 92-й строчке. бДля россиянина выход в четвертьфинал Уимблдона – лучший результат на турнирах Большого шлема.
В полуфинале Синнер сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия, №7 мирового рейтинга) – Новак Джококович (Сербия, 2).