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Сафиуллин не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в 1/4 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Результат – 6:4. 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Синнера, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает восьмое место. Сафиуллин – на 92-й строчке. бДля россиянина выход в четвертьфинал Уимблдона – лучший результат на турнирах Большого шлема.

В полуфинале Синнер сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия, №7 мирового рейтинга) – Новак Джококович (Сербия, 2).

теннис Роман Сафиуллин Уимблдон
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