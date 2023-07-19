FIG допустит российских и белорусских гимнастов к турнирам в нейтральном статусе

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) допустил россиян и белорусов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба FIG.

"Исполком принял решение разрешить участие в международных соревнованиях россиянам и белорусам на строгих условиях в качестве нейтральных спортсменов... с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Правила допуска для россиян и белорусов будут опубликованы позднее.