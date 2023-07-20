Более 1 млн россиян оформили карту болельщика

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Карту болельщика оформили более 1 млн россиян для посещения матчей Российской премьер-лиги, сообщает Минцифры России.

"21 июля стартует новый сезон Российской премьер-лиги. Перед его началом уже выдано более 1 млн Карт болельщика и продано более 40 тыс. абонементов", - говорится в сообщении.

Первый матч Чемпионата сыграют "Динамо" и "Краснодар", сообщили в министерстве.

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% - женщинам, уточняет Минцифры.

Наибольшее число выданных карт - в Москве (148 тыс.), на втором и третьем месте соответственно Санкт-Петербург (132 тыс.) и Краснодар (123 тыс.). В Нижегородской области выдано 88 тыс., а в Ростовской области - 78 тыс. карт.

В Минцифры напомнили, что подать заявление на оформление карты можно онлайн: в мобильном приложении "Госуслуги Карта болельщика" или на Госуслугах. Подтвердить личность для оформления Карты теперь можно в МФЦ 79 регионов страны. "Для детей младше 14 лет и инвалидов доступна упрощённая процедура оформления Карты болельщика. Это можно сделать без посещения МФЦ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что из 183 тыс. выданных детских карт болельщика по упрощённой процедуре её получили 26 тыс. детей. Для пенсионеров на стадионах работают отдельные окна, где они могут получить карту.

19 июля вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство РФ не видит причин для отказа от Fan ID в футболе, в хоккее паспорт болельщика не вводился, поскольку в этом виде спорта совершенно другая культура посещения матчей.

Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клубов выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.

После отказа многих болельщиков ходить на матчи стали звучать призывы к пересмотру или даже к отмене системы Fan ID.