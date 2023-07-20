Ирина Винер награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Указом президента РФ главный тренер сборной России по художественной гимнастике, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В марте этого года Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) отстранила Винер-Усманову на два года за публичные высказывания по итогам результатов сборной России на Олимпиаде в Токио. Комментарии относительно оценок россиянок в индивидуальном и командном многоборье на ОИ, где россиянки впервые за много лет остались без золотых медалей, признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды обвиняется также в нежелании сотрудничать со следствием по делу о снятии кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.