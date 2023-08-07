Месси в третьем матче подряд оформил дубль за "Интер Майами"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Интер Майами" победили "Даллас" в матче 1/8 финала Кубка лиг в США.

Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, в серии пенальти точнее оказались игроки "Интер Майами" (5:4).

Два гола в основное время провел новичок клуба из Майами Лионель Месси, аргентинец, таким образом, оформил дубль в третьем матче подряд. На его счету в составе "Интера" 7 голов в 4 матчах. Кроме того, аргентинец забил мяч в ворота "Далласа" в серии послематчевых пенальти.