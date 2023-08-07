Четырехкратный чемпион России по футболу перешел в греческий ПАОК

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский полузащитник Магомед Оздоев стал игроком ПАОКа, сообщается на сайте греческого футбольного клуба.

С 30-летним футболистом подписан контракт сроком до лета 2025 года.

Оздоев – четырехкратный чемпион России в составе "Зенита". Петербургскую команду он покинул летом 2022 года и прошедший сезон провел в составе турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк". В 34 матчах за эту команду он забил пять голов и сделал три результативные передачи.