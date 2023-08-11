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Нападающий "Сан-Хосе" Евгений Свечников перешел в "Ак Барс"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Ак Барс" подписал контракт с форвардом Евгением Свечниковым, сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.

Соглашение рассчитано на два сезона.

Прошедший сезон россиянин провел в составе клуба Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе", в 59 матчах набрал 14 (8+6 по системе "гол+пас") очков.

Также в НХЛ 26-летний хоккеист защищал цвета "Детройта" и "Виннипега", в лиге в общей сложности провел 172 матча и набрал 45 (20+25) очков. В НХЛ переезжал в 2014 году из "Ак Барса". В составе молодежной сборной России становился серебряным призером ЧМ среди игроков не старше 21 года.

Ак Барс НХЛ Сан-Хосе хоккей Евгений Свечников
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