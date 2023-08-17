Месси вошел в тройку кандидатов на звание игрока сезона по версии УЕФА

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Нападающие Лионель Месси, Эрлинг Холанд и полузащитник Кевин де Брейне вошли в итоговую тройку игроков, претендующих за звание лучшего футболиста сезона-2022/23 по версии УЕФА, сообщается на сайте организации.

Победитель будет объявлен 31 августа в Монако на церемонии жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Здесь же назовут лучшего тренера, лучшую футболистку, а также лучшего тренера в женском футболе.

Норвежец Холанд и бельгиец де Брейне выступают за английский "Манчестер Сити", Месси сейчас защищает цвета "Интера Майами" (США), а предыдущий сезон провел в "Пари Сен-Жермен" (Франция).