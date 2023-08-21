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ЦСКА анонсировал переход чилийского футболиста

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Чилийский нападающий Виктор Давила в понедельник заключит соглашение с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Виктор Давила в Москве! В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА", - говорится в сообщении

25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды "Некакса", "Пачука" и "Леон", в составе которых забил 55 голов. Атакующий полузащитник является игроком сборной Чили.

ЦСКА футбол
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