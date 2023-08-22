Футболист сборной Чили Давила перешел в ЦСКА

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Чилийский нападающий Виктор Давила стал игроком ЦСКА, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Соглашение с чилийским игроком рассчитано до конца сезона-2026/27 с опцией продления ещё на год. Футболист будет выступать за нас под номером 7", - говорится в сообщении.



25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды "Некакса", "Пачука" и "Леон", в составе которых забил 55 голов. Давила является игроком сборной Чили.



В чемпионате России ЦСКА в данный момент занимает пятое место, набрав в пять турах 9 очков. Ближайший матч проведет 25 августа с "Оренбургом" в гостях.