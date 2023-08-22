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Футболисты "Локомотива" Карпукас и Морозов продлили контракты с клубом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник Артем Карпукас и защитник Евгений Морозов подписали новые соглашения с "Локомотивом", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Новое соглашение с Карпукасом будет действовать до конца сезона-2026/27, с Морозовым — до конца сезона-2025/26", - говорится в сообщении.

21-летний Карпукас повел за "Локомотив" 48 матчей, забил два гола. На счету 22-летнего Морозова 30 матчей и два гола. Оба – воспитанники клубной академии.

Локомотив футбол Евгений Морозов Артем Карпукас
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