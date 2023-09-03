"Локомотив" победил "Балтику" в чемпионате России по футболу
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили калининградскую "Балтику" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
К перерыву команды пришли при счете 3:0 в пользу москвичей. Голы провели Артем Дзюба (9-я минута), Антон Миранчук (17), Дмитрий Баринов (34).
"Балтике" удалось сократить отставание до минимума, это случилось благодаря голам Гедеона Гузины (51) и Сергея Пряхина (65).
"Локомотив" набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Балтика" - аутсайдер РПЛ с 3 очками.