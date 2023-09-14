Футболист "Пари НН" Сулейманов перешел в "Локомотив" на правах аренды

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" взял в аренду форварда "Пари НН" Тимура Сулейманова, сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.

"Нападающий Тимур Сулейманов отдан в аренду московскому "Локомотиву" до конца этого сезона с опцией выкупа", - говорится в сообщении.



23-летний Сулейманов – воспитанник системы московского "Локомотива". В Нижнем Новгороде 23-летний футболист оказался в 2020 году, присоединившись к местной команде сначала на правах аренды, а после подписав полноценный контракт. Всего за нижегородский клуб Сулейманов провел 112 матчей, забил 25 мячей.