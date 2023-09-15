Московское "Динамо" пополнилось бразильским футболистом Бителло

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник бразильского "Гремио" Бителло перешел в "Динамо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Московское "Динамо" и центральный полузащитник Жоао Пауло де Соуза Марес, более известный как Бителло, подписали долгосрочное соглашение, которое рассчитано до лета 2028 года. "Динамо" договорилось с бразильским клубом "Гремио" о трансфере 23-летнего футболиста", - говорится в сообщении.

Бителло является воспитанником клуба "Каскавел". С апреля 2022 года начал играть за молодежную команду "Гремио" в бразильской Серии Б, через год закрепился в основном составе клуба.Всего за "Гремио" в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.

В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре против Марокко.