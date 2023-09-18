Поиск

"Нефтехимик" потерпел крупнейшее поражение в КХЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Нижнекамский "Нефтехимик" установил клубный антирекорд в Континентальной хоккейной лиге, проиграв астанинскому "Барысу" со счетом 0:8.

Встреча прошла в Казахстане, пять голов "Нефтехимик" пропустил в третьем периоде. Шесть из восьми точных бросков по воротам нижнекамской команды состоялись при равных составах.

До этого самым крупным поражением "Нефтехимика" было 2:8 (дважды).

"Нефтехимик" сейчас – аутсайдер Восточной конференции КХЛ, набрав в шести матчах 3 очка.

КХЛ Нефтехимик хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ахмед Усманов принес России первое золото ЧМ по борьбе

Европейский суд сразу же отменил новые санкции ЕС против пилота Мазепина

Европейский суд сразу же отменил новые санкции ЕС против пилота Мазепина

"Зенит" разгромил "Рубин" в чемпионате России по футболу

Карлос Сайнс выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Гол и передача Головина не помогли "Монако" победить "Лорьян"

Гол и передача Головина не помогли "Монако" победить "Лорьян"

Дмитрий Хохлов покинул "Сочи" после поражения от "Спартака"

Гол Бабича в компенсированное время помог "Спартаку" победить "Сочи" в РПЛ

Вадим Шипачев установил рекорд по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ

Вадим Шипачев установил рекорд по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов", отыграв два гола подряд

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов", отыграв два гола подряд

СКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ, уступив "Динамо"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });