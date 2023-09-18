"Нефтехимик" потерпел крупнейшее поражение в КХЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Нижнекамский "Нефтехимик" установил клубный антирекорд в Континентальной хоккейной лиге, проиграв астанинскому "Барысу" со счетом 0:8.

Встреча прошла в Казахстане, пять голов "Нефтехимик" пропустил в третьем периоде. Шесть из восьми точных бросков по воротам нижнекамской команды состоялись при равных составах.

До этого самым крупным поражением "Нефтехимика" было 2:8 (дважды).

"Нефтехимик" сейчас – аутсайдер Восточной конференции КХЛ, набрав в шести матчах 3 очка.