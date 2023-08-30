ЦСКА по пенальти обыграл "Сочи" в Кубке России по футболу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА взяли верх над "Сочи" в матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России.

Основное время встречи в Сочи завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти успешнее оказался ЦСКА (5:4).

В активе ЦСКА теперь 5 очков, команда занимает второе место в группе А, на один балл отставая от имеющего игру в запасе "Оренбурга". "Сочи" - на третьем месте (4 очка), замыкает квартет воронежский "Факел" (3), который сыграет с "Оренбургом" позднее.

Кроме того, "Ахмат" на своем поле в Грозном со счетом 3:1 выиграл у самарских "Крыльев Советов". В составе "Ахмата" отличились Мохамед Конате (44), Ясмин Челикович (53), Иван Олейников (90+4), в составе "Крыльев" - Гленн Бейл (51).

Команды представляют группу С. "Ахмат" здесь занимает первое место (3 очка), "Крылья Советов" - четвертое (0). Лидируют калининградская "Балтика" и петербургский "Зенит" (по 6), которые сыграют друг с другом позднее.