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Россиянин Байсангуров проведет бой турецким боксером Келесом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Хусейн Байсангуров проведёт бой 30 сентября в Турции против местного боксёра Фатиха Келеса, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый поединок в первом среднем весе будет со-главным в рамках шоу "IBA Champions Night".

28-летний Байсангуров в последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Казани техническим нокаутом во втором раунде победил аргентинца Хуана Пабло ла Куадра. На его счету 21 победа (19 – нокаутом) при одном поражении.

У 33-летнего Келеса 17 побед (10 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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Келес является лучшим боксёром первого среднего веса в Турции, согласно авторитетному порталу BoxRec. Байсангуров входит в топ-3 среди россиян в этом же дивизионе.

И Байсангуров, и Келес имеют опыт успешных выступлений и в олимпийском боксе. Байсангуров становился чемпионом Европы среди юниоров, чемпионом мира среди молодежи и бронзовым призером чемпионата России. Келес выигрывал чемпионат Европы в 2011 году и был участником Олимпийских игр-2012.

Возглавит шоу, как сообщалось, 10-раундовый бой в тяжёлом весе между обладателем пояса WBA Inter-Continental россиянином Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлином, известного по поединку с Тайсоном Фьюри.

Турнир 30 сентября в Белеке будет организован промоутерскими компаниям "Ural Boxing Promotions", "Patriot Boxing" и "Iron&Gloves Promotions" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA).

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