Гол и передача Роналду помогли "Аль-Насру" победить "Аль-Таи"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Аль-Насра" со счетом 2:1 победили "Аль-Таи" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Главным героем встречи стал португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Сначала на 32-й минуте с его передачи гол провел Андерсон Талиска. На 87-й минуте, при счете 1:1, отличился уже сам Роналду, реализовав пенальти.

"Аль-Наср" набрал 18 очков и занимает в турнирной таблице третье место. По 19 баллов набрали "Аль-Иттихад" и "Аль-Таавун".

38-летний Роналду начал выступать в Саудовского Аравии с начала 2023 года. Он провел за "Аль-Наср" 34 матча во всех турнирах, забив 30 голов и сделав 8 голевых передач.