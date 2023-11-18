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В ВАДА усомнились в честности антидопинговой программы на Играх дружбы в РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что спортсмены на Играх дружбы в России не могут быть уверены в честности антидопинговой программы игр, так как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, заявил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли.

"У нас нет информации о том, какая антидопинговая программа, если таковая имеется, будет действовать во время этого мероприятия (Игры дружбы - ИФ) или какой орган будет реализовывать такую программу, учитывая, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу", - сказал Ниггли, его слова цитирует сайт ВАДА .

По его словам, согласно антидопинговому кодексу, международное спортивное мероприятие не должно проводиться в стране национальная антидопинговая организация которой не соответствует требованиям.

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9 декабря 2020 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия антидопинговому кодексу. По решению CAS российские спортсмены до декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на международных соревнованиях. России было запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира.

Всемирные игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и в Екатеринбурге.

ВАДА РУСАДА
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