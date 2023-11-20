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Футболисту "Барселоны" Гави диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Гави выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы, сообщается на сайте каталонского клуба.

"Тесты, проведенные утром в понедельник, показали, что у него полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанная с этим травма латерального мениска. В ближайшие дни игроку предстоит операция", - говорится в сообщении.

Футболист был травмирован в середине первого тайма матча за сборную Испании против Грузии в воскресенье в рамках отборочного матча чемпионата Европы-2024. Сроки восстановления после такой травмы, как правило, составляют несколько месяцев.

В этом сезоне 19-летний Гави провел за "Барселону" 15 матчей, забил два гола. Всего на его счету за "Барсу" 111 матчей, в которых он забил семь мячей. Он – чемпион и обладатель Суперкубка Испании в сезоне-2022/23.

За сборную Испании Гави в общей сложности провел 28 игр, забив пять голов.

футбол Испания Гави Барселона Евро-2024
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