МОК сохранил решение о допуске на Игры нейтральных спортсменов из России

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, не изменил свое решение о возможности участия в играх индивидуальных нейтральных спортсменов из России.

"Несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК не изменил своих рекомендаций относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов при соблюдении строгих условий", - говорится в пресс-релизе МОК.

Такую защиту прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях комитет назвал устоявшейся практикой.

Международные спортивные федерации обратились к МОК с просьбой допустить к Играм в Париже нейтральных спортсменов, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Олимпиаду, при этом, они попросили как можно скорее принять соответствующее решение, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов, сказано в пресс-релизе.

Кроме того, представители международных федераций летних видов спорта проинформировали участников саммита МОК о том, что отдельные нейтральные спортсмены с российским или белорусским гражданством приняли участие в большом количестве соревнований.

В марте МОК выступал с рекомендацией допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, состоящим в клубах ЦСКА или "Динамо".