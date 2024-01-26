Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Australian Open

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Действующий и десятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису серб Новак Джокович уступил итальянцу Яннику Синнеру в 1/2 финала Australian Open-2024.

Результат встречи – 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу представителя Италии.

Джокович является первой ракеткой мира, Синнер в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертую строчку.

В полуфинале итальянский спортсмен сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, №3 мирового рейтинга) – Александр Зверев (Германия, 6).

Для Синнера это будет первый финал на турнирах серии Большого шлема.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.